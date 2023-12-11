وفد من «النواب» يلتقي ممثلي الخارجية الروسية وسفيري مصر وقطر في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وفد من مجلس النواب ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية وسفيري مصر وقطر في موسكو، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

ويترأس الوفد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ناصر بن نافع ويضم كلا من رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس عيسى العريبي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس المبروك الخطابي.

وقال بليحق إن الوفد ناقش مع ممثلي وزارة الخارجية الروسية بديوان الوزارة في موسكو مستجدات الأوضاع في ليبيا وعددا من الملفات ذات الاهتمام المُشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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وأضاف الناطق باسم مجلس النواب أن الوفد التقى أيضا في اجتماعين كلا من سفير دولة قطر لدى موسكو أحمد بن ناصر آل ثاني، وسفير مصر لدى روسيا نزيه الجاري، وبحث اللقاء الأوضاع الراهنة في ليبيا وجملة من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين ليبيا والبلدين الشقيقين.

إنشاء مجموعة اتصال بين مجلسي الدولة والدوما

وتأتي زيارة وفد مجلس النواب إلى موسكو بعد أسبوع من زيارة وفد من المجلس الأعلى للدولة في طرابلس برئاسة محمد تكالة، حيث التقى في موسكو كلا من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو.

وخلال الزيارة اتفق تكالة مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، على إنشاء مجموعة اتصال مع مجلس الدوما لتنسيق عمل البرلمانيين، الذين سيتولون «البحث عن أشكال جديدة وأكثر فعالية للتعاون» وفق ما أعلنه مجلس الدوما في موسكو.

لقاء وفد مجلس النواب مع ممثلي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. (عبدالله بليحق)