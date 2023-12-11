سياسي ليبي: الفساد امتداد للنظام السابق.. والعقلية السياسية لم تتغير (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

وصف رئيس المكتب السياسي لحزب «ليبيا الأمة» ناصر أبوديب حالة الفساد في ليبيا بـ«الكارثية»، مشيرًا إلى أن الظاهرة المنتشرة حاليًا هي امتداد لمرحلة النظام السابق، لكن «العقلية السياسية في البلاد لم تتغير».

وتحدث أبوديب في مداخلة هاتفية مع برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv) أمس الأحد عن «الفساد الأخلاقي» المستشري في البلاد من خلال قبول الرشوة والثراء غير الشرعي والتهرب الضريبي.

أبوديب: ليبيا من أغنى دول العالم لكن هناك فسادا أخلاقيا للمسؤولين

وتابع: «على الرغم من أن ليبيا من أغنى دول العالم اقتصاديًا، لكن هناك فسادا أخلاقيا للمسؤولين، ومن يسمون أنفسهم بالفاعلين السياسيين وهم يعيشون في الفساد».

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وجاءت ليبيا في المرتبة الأولى مغاربيًا والـ73 عالميا من بين 193 دولة في تصنيفات مجلة «غلوبال فايننس» البريطانية بشأن أغنى دول العالم لسنة 2023، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي البالغ 24.5 ألف دولار أميركي سنويًا.

ورغم ذلك لا تزال ليبيا محتفظة بترتيبها من ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم، وفق أحدث تقارير منظمة «الشفافية الدولية»، التي قالت إن «المسؤولين العامين الفاسدين يخدمون أنفسهم بدلًا من الشعب الليبي، في وقت تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط».