عضو فريق الخبراء الحكومي لقناة «الوسط»: أجهزة مكافحة الفساد عاجزة عن القيام بمهامها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو فريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد خيري الشيباني، إنّ الانقسام السياسي هو السبب الأول وراء انتشار هذه الظاهرة في ليبيا، وهو الوضع الذي «جعل أجهزة مكافحة الفساد عاجزة عن القيام بمهامها».

وأضاف الشيباني في مداخلة هاتفية مع برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv) أمس الأحد أن «الفساد مستشرٍ في الدولة الليبية منذ قديم الزمان، ولم يكن وليد الثورة»، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة العالية ترجع إلى «الغياب المطلق لسيادة الدولة».

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كما أرجع الخبير بالفريق الحكومي عجز أجهزة مكافحة الفساد عن القيام بدروها إلى أن «أي مسؤول يصدر قرار بإيقافه احتياطيًا أو قرار بالرقابة المصاحبة على المؤسسة التي يرأسها يتهم مُصدِر القرار بأن مؤسسته غير شرعية».

الشيباني: غياب الواعظ الديني والإفلات من العقاب وراء انتشار الفساد في ليبيا

وأضاف سببين آخرين وراء انتشار الفساد في ليبيا وهما: غياب الواعظ الديني، والإفلات من العقاب، متوقعًا تراجع ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد إلى مرتبة متأخرة عن تلك التي احتلها العام الماضي (السابعة في ذيل القائمة)، وهو ما يؤثِّر على جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحسب قوله.

ووفق أحدث تقارير منظمة «الشفافية الدولية» حافظت ليبيا على ترتيبها من ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم، حيث قالت المنظمة إن «المسؤولين العامين الفاسدين يخدمون أنفسهم بدلًا من الشعب الليبي، في وقت تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط».