«الدولية للصليب الأحمر» تنظيم تدريبا لأساسيات الإسعافات الأولية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدريبات مكثفة على أساسيات الإسعافات الأولية في العاصمة طرابلس استمرت لمدة أربعة أيام وركزت على مشاركة منتسبين للمؤسسات الأمنية.

وشارك في التدريبات، كما نقلت الصفحة الرسمية للصليب الأحمر على منصة «فيسبوك» اليوم الإثنين، 16 فردًا من المنطقة العسكرية في الساحل الغربي في طرابلس.

وتهدف التدريبات إلى رفع قدرات الأفراد المشاركين من المؤسسات الأمنية على إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ.

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وفي نوفمبر الماضي، نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورة مماثلة حول الإسعافات الأولية في أوباري، بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، شارك فيها 13 عنصرا من هيئة السلامة الوطنية.

وامتدت التدريبات من 13 إلى 16من شهر نوفمبر، شملت محاضرة تعريفية عن أنشطة اللجنة الدولية في ليبيا.

جانب من تدريب نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أساسيات الإسعافات الأولية. (الصفحة الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)

جانب من تدريب نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أساسيات الإسعافات الأولية. (الصفحة الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)