برعاية أممية.. برنامج أمن «سيبراني» لحماية الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم قسم أمن الانتخابات التابع لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بنجاح البرنامج التدريبي الثاني المتعلق بالأمن الانتخابي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

والتدريب السيراني هو جزء من مشروع الحكم المحلي التابع لبرنامج الأمم المتحدة بدعم من ألمانيا، وتضمن جزئية متخصصة للأمن السيبراني ووسائل التواصل الاجتماعي وحسب الصفحة الرسمية للبرنامج الأممي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»..

تهديدات إلكترونية محتملة للانتخابات الليبية

وتزود هذه التدريبات موظفي الأمن بالأدوات والوعي للتغلب على التهديدات الإلكترونية المحتملة، من خلال تعزيز فهمهم لأفضل ممارسات الأمن السيبراني وديناميكيات وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح موظفو الأمن على استعداد لحماية العملية الانتخابية من التحديات الناشئة.

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وحسب الأمم المتحدة، يهدف التدريب إلى تحسين كفاءة وفعالية عمليات الحكم الديمقراطية، والاستفادة من حلول التعلم المتقدمة لتزويد المشاركين بالمعرفة والخبرة، وتمكينهم من دعم مبادئ النزاهة والشفافية في الانتخابات.



من تدريب الأمن السيراني لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتةـ 11 ديسمبر 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

من تدريب الأمن السيراني لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتةـ 11 ديسمبر 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

من تدريب الأمن السيراني لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتةـ 11 ديسمبر 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)