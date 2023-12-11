تحسن تدريجي في حالة الطقس اليوم (الإثنين 11 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة على مناطق شمال شرق البلاد مصحوبة برياح نشطة، مع تحسن تدريجي في حالة الطقس بداية من مساء اليوم على معظم مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس - مصراتة إلى سرت.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: هطول أمطار جيدة صباح اليوم قد تكون غزيرة أحياناً خاصة على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر وتمتد إلى مناطق الدواخل (جالو– الجغبوب – السرير)، ما قد يتسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتبدأ السحب الممطرة في الانقشاع تدريجياً بداية من مساء اليوم (تكون قليلة السحب غدا).

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم خاصة على الخليج وبنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 14 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الجفرة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.