شاهد في «تغطية خاصة»:‎ في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. الوباء يتمدد بليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة مساء اليوم الأحد، واقع الفساد في المجتمع الليبي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وسط تقارير تتحدث عن تفشي هذه الظاهرة على أيد النخب الحاكمة.

وفي 28 نوفمبر الماضي، حذر تقرير لمنظمة «ذي سنتري» الأميركية غير الحكومية من الفساد المستشري في ليبيا على أيدي قادة البلاد، معتبرًا أنه يهدد تماسك المؤسسات «الأكثر أهمية» على رأسها قطاع النفط.

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وكشف التقرير الذي تناولته جريدة «لوموند» الفرنسية حجم التهديد الذي يشكله «الاقتصاد غير المشروع» على الاستقرار الداخلي، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«اتفاق الفساد» المبرم بين النخب السياسية والتجارية المدعومة بالميليشيات.

ووفق أحدث تقارير منظمة «الشفافية الدولية»، حافظت ليبيا على ترتيبها من ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم، حيث قالت المنظمة إن «المسؤولين العامين الفاسدين يخدمون أنفسهم بدلًا من الشعب الليبي، في وقت تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط».

ما أسباب فشل كل المحاولات لمواجهة هذه الظاهرة، وهل ستتمكن الجهات الرقابية من إيقاف نزيف الفساد المستشري في البلاد، ومتى ستضطلع الجهات الرقابية بدورها لوضع حد للإفلات من العقاب؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يناقشها البرنامج مع كل من: رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة ناصر أبوديب، وعميد كلية القانون بجامعة سرت خليف أحواس، والكاتب الصحفي عصام الزبير.

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