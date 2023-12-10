اللافي يبحث مع سفير فرنسا إمكانية الوصول إلى الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للوصول إلى الانتخابات.

عُقِد الاجتماع صباح اليوم الأحد لمناقشة الانسداد في العملية السياسية، لا سيما سبل دعم المبادرة وضرورة حشد الدعم المحلي والدولي لدعمها، «كونها خطوة جادة من شأنها أن تهيئ لبيئة حقيقية، تُجرى من خلالها الانتخابات»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأشار البيان إلى أن المبادرة «تركز على تقديم حوافز وضمانات لكل الأطراف السياسية الفاعلة، لدفعها للمشاركة والقبول بالنتائج».

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