فريق مصري زائر يجرى 10 جراحات قسطرة قلبية لأطفال حديثي الولادة في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى فريق مصري زائر عشر عمليات قسطرة قلبية لأطفال حديثي في مركز زليتن الطبي.

وحسب منصة «حكومتنا»، فقد أجرى الفريق الطبي جراحتي إقفال ثقب بين الأذينين، وثلاث جراحات وصلة شريانية. كما أجرى الفريق عمليتي توسيع للصمام الرئوي، وثلاث عمليات أخرى أجريت وفق القوائم المحددة من قِبل اللجان الطبية التابعة لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

مشاريع «عودة الحياة»

يأتي ذلك ضمن خطة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لتوطين العلاج بالداخل. ويعد مركز زليتن الطبي أحد مشاريع «عودة الحياة» لقطاع الصحة في المنطقة الغربية، بسعة قدرها 350 سريرا.

طبيب زائر يجري 50 جراحة لأمراض العيون في سبها

الأسبوع الماضي، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم أن فريقا طبيا مصريا زائرا اختتم زيارة عمل إلى البلاد، أجرى خلالها 137 كشفا و72 عملية كبرى.

