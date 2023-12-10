«النفط والغاز» في ذكرى تأميم «بي بي»: الكفاءات الليبية أبطلت أكذوبة «أطول شمعة نفطية»

القاهرة - بوابة الوسط

أحيت وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، بتهنئة العاملين في شركة الخليج العربي للنفط لمناسبة الذكرى الـ52 لتأميم شركة بريتش بتروليم (بي بي) البريطانية، التى كان لها نشاط بترولي في ليبيا، مؤكدة أن «الخبرات والكفاءات الليبية أبطلت أكذوبة (أطول شمعة نفطية) التي كانت تتوعد بها شركة BP عند خروجها».

وفي العام 1971، تولت شركة الخليج العربي إدارة وتشغيل حقول بريتش بتروليم النفطية بعد صدور قرار التأميم.

وزارة النفط والغاز: تأميم «بي بي» استرجع الحق الليبي في ثروته

واستحضر بيان صادر عن الوزارة هذه الذكرى بالقول: «الكفاءات الليبية استطاعت التغلب على الصعاب المترتبة على خروج الخبرات الأجنبية في شركة (بي بي)، وغيرها من الشركات الأجنبية حين نجحت في تشغيل الحقول والمواني النفطية، واستمر تدفق النفط عبر الأنابيب، ومن خلال ميناء الحريقة بدون توقف».

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وإذ نوهت النفط والغاز في هذه الذكرى إلى «استرجاع الحق الليبي في ثروته، ووضع حد لسيطرة بعض الشركات النفطية الغربية التي تسير وفق السياسة الخارجية التي تنتهجها دولها في استغلال ثروات الشعوب العربية والإسلامية»، فإن البيان أشار في الوقت نفسه إلى ما «فعلته هذه الشركات الاستغلالية في دول أخرى، كما حدث في الخليج العربي حين سهلت التفريط في بعض أراضي الدول العربية التي كانت تعمل بها، وتنازلت عنها لدولة أخرى، وهو ما حدث تحديداً مع بعض الجزر العربية حين قدمت لدولة أخرى».