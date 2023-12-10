حكومة حماد: عودة 27 طالبا تلقوا تدريبا في الأردن على تقنية المعلومات

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مسؤولون في حكومة المكلفة من مجلس النواب دفعة من المتدربين الباحثين عن العمل، تبلغ 27 متدربا، عائدين من الأردن بعد خوضهم دورة في تقنية المعلومات على مدى شهرين.

وكان في استقبال المتدربين بمطار بنينا في بنغازي، أمس السبت، أمين سر نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة أحمد الجغداف، «بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني»، وفق بيان اليوم الأحد للحكومة.

حضر الاستقبال عدد من المستشارين ومديري الإدارات بوزارة العمل والتأهيل، منهم صالح العياش المكلف من وزير العمل والتأهيل. وشارك الطلاب في دورة تدريبية بالمملكة الأردنية الهاشمية، استمرت شهرين، في تخصص الشبكات ونظم تقنية المعلومات. وأتموا الدورة بنجاح.

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وقالت الحكومة إن هذه الدورة ضمن خطتها لرفع كفاءة الباحثين عن العمل، إذ ستعقبها دورات أخرى داخلية وخارجية، لرفع الكفاءات من جميع الفئات، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

جانب من استقبال الطلاب العائدين من الأردن في مطار بنينا بعد تلقيهم دورة تدريبية (حكومة أسامة حماد)

جانب من استقبال الطلاب العائدين من الأردن في مطار بنينا بعد تلقيهم دورة تدريبية (حكومة أسامة حماد)