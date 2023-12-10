بالصور.. محاكاة لجلسة الأمم المتحدة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت مدينة مصراتة أمس السبت نموذج محاكاة لجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة باستضافة من الشركة الليبية للحديد والصلب في مدينة مصراتة.

شارك في الجلسة 50 مندوب دولة من طلاب الجامعات والثانويات في ليبيا، بحضور عدد من المسؤولين والأعيان والحكماء ونشطاء المجتمع المدني، وفق مؤسسة «الحوار والمناظرة».

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وتقام الجلسة ضمن برنامج المحاكاة الذي يهدف لتعليم الطلبة تعاليم السياسة والعلاقات الدولية، وتنمية مهاراتهم في فن الخطابة والتفاوض والمناظرات، وتعريفهم بواقعيات وتعقيدات العلاقات الدولية، وتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان والقضايا العالمية المعاصرة.

حضور جلسة محاكاة الأمم المتحدة في مصراتة

حضر الجلسة عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل وزارة التعليم التقني، ووزارة الخارجية الليبية - مكتب مصراتة، وعدد من الوفود الأجنبية من سفارتي المملكة الهولندية ودولة فلسطين، والقنصلية التركية في مصراتة، والبعثة الدولية للصليب الأحمر.

وسيستمر برنامج المحاكاة 3 أيام أخرى، إذ سينخرط المشاركون طوال كامل هذه الأيام في نقاشات حول 6 موضوعات سيجرى مناقشتها في مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسيحاول المندوبون أن يخرجوا بعدد من القرارات التي يجرى التوافق عليها، لمعالجة القضايا العالمية المعاصرة التي ستُناقش.

من جلسة محاكاة الجمعية العامة للأمم المتحدة في مصراتة، 9 ديسمبر 2023. (مؤسسة الحوار والمناظرة)

من جلسة محاكاة الجمعية العامة للأمم المتحدة في مصراتة، 9 ديسمبر 2023. (مؤسسة الحوار والمناظرة)

من جلسة محاكاة الجمعية العامة للأمم المتحدة في مصراتة، 9 ديسمبر 2023. (مؤسسة الحوار والمناظرة)

من جلسة محاكاة الجمعية العامة للأمم المتحدة في مصراتة، 9 ديسمبر 2023. (مؤسسة الحوار والمناظرة)