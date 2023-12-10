مصلحة الطرق تحذر المواطنين من المرور في الطريق الرئيسى بالزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

نصحت مصلحة الطرق والجسور بالمنطقة الغربية، اليوم الأحد، المواطنين بتوخي الحيطة والحذر عند المرور من الطريق عند عبارة «وادي الغراب» على الطريق الرئيسي ببلدية الزنتان.

وأشارت غرفة الطوارئ بالمصلحة، في بيان، إلى انجراف بجسم الطريق نتيجة التقلبات الأحوال الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة على مناطق الجبل الغربي وجريان الأودية.

تقلبات جوية

وتمر البلاد بتقلبات جوية، إذ هطلت كميات أمطار جيدة إلى غزيرة، أمس، علي مناطق الشمال الغربي نتيجة التقلبات الجوية، وتراوحت بين 40 و85 ملليمترا علي بعض مناطق الساحل الغربي، ومرتفعات الجبل الغربي.

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التقلبات الجوية دفعت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى إعلان اليوم الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة. في حين منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتقني صلاحيات تعطيل الدراسة من عدمها اليوم الأحد؛ نظرًا للظروف المناخية.