لليوم الثاني .. «الأرصاد» يتوقع أمطارا متفرقة على شمال غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار متفرقة، اليوم الأحد، على مناطق شمال غرب ليبيا، خاصة الساحلية (من مصراتة إلى سرت)، لليوم الثاني على التوالي، على أن تبدأ السحب الممطرة في الإاقشاع تدريجيا من مساء اليوم علي معظم هذه المناطق.

وستكون فرصة الأمطار جيدة بداية من هذه الليلة وغدا الإثنين علي مناطق الشمال الشرقي، وقد تكون غزيرة أحيانا، خاصة على مناطق الخليج إلى بنغازي، والمرج، والدواخل، والجبل الأخضر حتى أقصي الساحل الشرقي، ما قد يتسبب في جريان الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

رياح نشطة على ليبيا

ومن المتوقع هبوب رياح نشطة، تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كيلو متر/ساعة. وهطلت كميات أمطار جيدة إلى غزيرة، أمس، علي مناطق الشمال الغربي نتيجة التقلبات الجوية، وتراوحت بين 40 و85 ملليمترا علي بعض مناطق الساحل الغربي، ومرتفعات الجبل الغربي.