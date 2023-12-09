في يوم مكافحته.. مجلس الدولة: الفساد يضرب أطنابه في شتى المجالات بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصف المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، الفساد في ليبيا بـ«الوباء المستفحل». وقال إنه ضرب «أطنابه في شتى مجالات الحياة»، معتبرًا أنه «من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة منذ عدة أجيال»، وداعيًا المؤسسات ذات العلاقة والمهتمة بمحاربة هذه الظاهرة إلى مزيد العمل والتعاون.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس لمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر من كل عام، وذكر بتوقيع ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003، ومصادقتها عليها بموجب قانون في العام 2005، وإنشاء عدة مؤسسات لمكافحة الفساد ومنعه.

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وفضلا عن نص الاتفاق السياسي الليبي في المبادئ الحاكمة منه وفي ملاحقه على ضرورة مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية ولجان التقصي والمحاسبة لمكافحة الفساد، أشار إلى أنه على الرغم من كل ذلك، فإن «الفساد اليوم قد ضرب أطنابه في شتى مجالات الحياة، لذا يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة منذ عدة أجيال، وهي تحديات تهدد ازدهار الوطن واستقرار البلاد ونموها»، وفق المجلس.

مجلس الدولة: الفساد يهدد التنمية ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية

ونبه مجلس الدولة إلى أن للفساد آثارا سلبية على كل جوانب حياة المجتمع وأفراده، حيث يتشابك مع الصراعات والاضطرابات، ما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

ولفت إلى أن الفساد بات ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية عالمية معقدة تؤثر على جميع البلدان، إذ يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويبطئ التنمية الاقتصادية، ويسهم في عدم الاستقرار الحكومي.