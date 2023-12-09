تعطيل الدراسة يومين في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في أجدابيا أن غدا الأحد وبعد غد الإثنين عطلة رسمية.

وحددت المراقبة، في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، موعد استئناف الدراسة يوم الثلاثاء المقبل.

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يأتي القرار في ظل التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، والتي دفعت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إلى إعلان غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة.

في حين منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتقني صلاحيات تعطيل الدراسة من عدمها غدًا الأحد؛ نظرًا للظروف المناخية.