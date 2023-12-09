المقريف يشكل لجنة لحصر أضرار المؤسسات التعليمية جراء التقلبات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف، اليوم السبت، تشكيل لجنة من أجل تقييم وحصر المؤسسات التعليمية المتضررة جراء التقلبات الجوية التي تأثر بها عدد من مدن ومناطق البلاد.

وتتشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، وعضوية مدير إدارة المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية ومدير مكتب المتابعة بديوان وزارة التعليم، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

إلى ذلك، قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي شعبان، مساء السبت، إن المنخفض الجوي بلغ ذروته خلال هذه الساعات على منطقة طرابلس وضواحيها وجنوب طرابلس وبعض مناطق الجبل وصولا إلى ترهونة وبني وليد، مسبّبًا جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

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المنخفض الجوي يتجه إلى الشرق

وأضاف شعبان، في تصريحات إلى منصة «حكومتنا»، أن المنخفض سيتجه ناحية الشرق باتجاه الخليج مساء السبت وصباح غد الأحد، وستهطل الأمطار على مناطق مصراتة والخليج والهلال النفطي، ثم يتجه إلى أقصى المنطقة الشرقية.

وقررت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أن يكون غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة.

في حين منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتقني صلاحيات تعطيل الدراسة من عدمها غدًا الأحد؛ نظرًا للظروف المناخية.