تعليق الدراسة الأحد والإثنين في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية الزاوية المركز تعليق الدراسة يومي الأحد والإثنين المقبلين بجميع المؤسسات التعليمية بالبلدية، نظرًا إلى التوقعات الجوية بسقوط أمطار غزيرة.

وقالت المراقبة في بيان، إن قرارها يستند إلى منح وزير التربية والتعليم السلطة التقديرية للمراقبات بتحديد العطلة، موضحة أن قرار التعليق يشمل جميع موظفي ديوان المراقبة وكذلك مدارس التعليم العام والخاص.

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وبسبب الظروف المناخية أيضًا أعلنت مراقبتا التعليم في تاجوراء وحي الأندلس تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية غدًا الأحد.

وقررت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أن يكون غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة.