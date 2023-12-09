احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد في بنغازي بمشاركة حماد وبعض النواب

القاهرة - بوابة الوسط

أقامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم السبت احتفالية لمناسية اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

حضر الاحتفال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد، والنواب: إبراهيم الزغيد، ومحمد تامر، وسليمان سويكر، وعزالدين قويرب، ورحمة أبوبكر، وسلطنة المسماري، فضلا عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

دومة: مجلس النواب يشدد على مكافحة الفساد

بدوره، شدد دومة على خطورة ظاهرة الفساد، مشيرًا إلى «حرص مجلس النواب على مكافحة الفساد»، مطالبًا الجميع بالتكاتف والتعاضد للقضاء على هذه الظاهرة.

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وتخلل حفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد تقديم عدد من أوراق العمل حول إقرارات الذمة المالية في مكافحة الفساد كإجراء وقائي بالإضافة إلى التوعية في إطار تدابير الوقاية من الفساد.

من احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد في بنغازي، 9 ديسمبر 2023 (مجلس النواب)

من احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد في بنغازي، 9 ديسمبر 2023 (مجلس النواب)

من احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد في بنغازي، 9 ديسمبر 2023 (مجلس النواب)

من احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد في بنغازي، 9 ديسمبر 2023 (مجلس النواب)