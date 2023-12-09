تعليق الدراسة في تاجوراء غدًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية تاجوراء تعليق الدراسة غدًا الأحد بجميع المؤسسات التعليمية التابعة لها.

وقالت المراقبة في بيان مقتضب، إن قرارها يأتي نظرًا للأحوال الجوية وتواصل هطول الأمطار وصعوبة الوصول إلى المدارس بسبب تراكم المياه في الطرقات.

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ولنفس السبب، أعلنت بلدية حي الأندلس أن غدًا الأحد عطلة رسمية في جميع المرافق العامة والمؤسسات التعليمية.

وفي وقت سابق، قررت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أن يكون غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة.