عطلة رسمية بجميع المرافق العامة والمؤسسات التعليمية في حي الأندلس غدًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية حي الأندلس أن غدًا الأحد عطلة رسمية في جميع المرافق العامة والمؤسسات التعليمية.

وعللت البلدية في بيان مقتضب قرارها بمقتضيات المصلحة العامة وحماية للمواطنين؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وأوضحت أن قرارها يتماشى مع تعليمات رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بالخصوص.

وفي وقت سابق، قررت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أن يكون غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، وذلك لسلامتهم من آثار الطقس المتوقعة.

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وقالت الحكومة في القرار الذي نشرته مساء السبت إن ذلك جاء «نظرا لمقتضيات المصلحة العامة وحماية للمواطنين من آثار التوقعات الجوية التي تعيق حركة السير لوصولهم إلى آمالهم والمؤسسات التعليمية»، مشيرة إلى أن الإجازات ستخصم من رصيد إجازات الموظفين.

مديرية أمن طرابلس تدعو المواطنين إلى عدم الخروج إلا للضرورة

وصباح اليوم، هطلت كميات كبيرة من الأمطار على المناطق الشمالية الغربية من البلاد، ولا سيما المناطق الواقعة في طرابلس، إذ غمرت المياه الشوارع، وبدأت تجمعات المياه تتكدس في بعض الأودية، ما تسبب في توقف حركة مرور السيارات في بعض الشوارع.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين في العاصمة إلى «عدم الخروج من منازلهم خلال الساعات القادمة إلا للضرورة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع ارتفاع كميتها في الساعات المقبلة».