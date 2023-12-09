انقطاع التيار الكهربائي في محلة تمزدة مع سوء الأحوال الجوية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية جادو، اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي في محلة تمزدة بسبب احتراق ثلاثة أعمدة ضغط عالٍ بخط تمزدة جراء ظروف الطقس الحالية في شمال غرب البلاد.

وأشارت البلدية إلى أن «لجنة الطوارئ بالبلدية تعمل على إعادة الكهرباء»، وفق إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أمطار في طرابلس

ومنذ صباح السبت، هطلت أمطار على أنحاء متفرقة من شمال غرب البلاد، وخلفت مستنقعات في عديد المناطق بالعاصمة طرابلس، من بينها «جسر زناتة، وجسر 11 يونيو، وجسر الغرارات، وتحويرة البيفي، وجزيرة عودة الحياة، والإشارة الضوئية الجبس، والإشارة الضوئية التضامن، وجزيرة الدرن».

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ومع بداية تجمع الأمطار، بدأت الأضرار تحدث في بعض مناطق، إذ شهد طريق البيفي، الذي افتتح قبل أربعة أشهر فقط ضمن مشروعات «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، تجمع كميات كبيرة من المياه، وعجز المجاري الموجودة بالطريق عن تصريف كميات المطر الكبيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

بينما شهد أحد شوارع منطقة الشارع الغربي القريبة من مجرى وادي المجينين هبوطاً أرضياً كبيراً بسبب تجمع المياه، ما تسبب في منع مرور سيارات المواطنين من الطريق الذي يشهد حالياً انجرافاً بسبب كمية الأمطار الغزيرة.

من إصلاحات التيار الكهربائي في محلة تمزدة، 9 ديسمبر 2023. (بلدية جادو)