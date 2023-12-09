النهر الصناعي يؤجل إيقاف الإمداد المائي إلى شرق بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي «تأجيل إيقاف الإمداد المائي لمناطق شرق مدينة بنغازي إلى يوم الأربعاء المقبل».

وأشار الجهاز في بيان إلى «توقع سقوط أمطار غزيرة خلال اليومين القادمين (الأحد والإثنين)، ما سيعيق ويعرقل أعمال ترحيل الخط»، منوها إلى أن «الشركة العامة للمياه والصرف الصحي طلبت ذلك». وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن «الوضع التشغيلي لكل منظومات المشروع تعمل بشكل ممتاز».

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة على غالبية مناطق شمال غرب ليبيا، وستكون شديدة الغزارة أحيانا على بعض المناطق، تصحبها خلايا رعدية، مع انخفاض درجات الحرارة. في حين تشمل الأمطار مناطق الشمال الشرقي تدريجيا من مساء اليوم.

أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس اليوم السبت، بينما نبهت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر، و«عدم الخروج إلا في وقت الضرورة».

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وطلبت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه، علماً بأن مكونات وزارة الداخلية موجودة بكل المناطق»، مشيرة إلى أن «جار العمل على شفط المياه من قِبل شركة العامة للصرف الصحي وشركة الخدمات العامة منذ ساعات الصباح الأولى بالتنسيق مع غرفة الطوارئ».