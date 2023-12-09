نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 9 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية إلى بحري نشطة إلي قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، ويصحبها ارتفاع للموج يصل إلى 3.5 متر على ساحل طرابلس.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة إلى ضعيفة في أثناء سقوط المطر.

• السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب، مع سقوط أمطار تكون جيدة هذا اليوم، وقد تصحبها خلايا رعدية.

• الرياح شمالية غربية إلى بحري بشكل عام، وتكون جنوبية غربية إلى غربية صباح اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وسرعتها تتراوح بين 15 و25 عقدة، وتصل أحيانا إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة الي الخمس.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 - 3.50 متر، ويكون خفيف الموج على ساحل سرت.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.