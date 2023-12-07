قفل طريق جامعة طرابلس باتجاه جزيرة الفرناج بسبب صيانة هبوط أرضي

القاهرة - بوابة الوسط

نوهت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اليوم الخميس، إلى قفل طريق جامعة طرابلس باتجاه جزيرة الفرناج بسبب تنفيذ أعمال الصيانة للطريق العام الناتجة عن الهبوط الأرضي بالطريق العام في وقت سابق اليوم الخميس.

وأكدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فرقها المختصة تعمل في هذه الأثناء على صيانة موقع الهبوط، مطالبة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر.

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وفي وقت سابق اليوم انقلبت سيارة في جزء هبط من طريق الجامعة جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها مناطق طرابلس، وأكدت مديرية الأمن في بيان أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية.