المنفي يبحث مع المقريف وضع المؤسسات التعليمية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع وزير التربية والتعليم بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف وضع المؤسسات التعليمية وكيفية معالجة المشاكل التي تواجهها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان مقتضب، إن اللقاء الذي عُقد في مقر المجلس تناول «عمل وزارة التربية والتعليم بشكل عام إضافة إلى عدة قضايا متعلقة بالعملية التعليمية»، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

المقريف يبحث الاستفادة من برامج المعهد العربي للتخطيط

المقريف يبحث مع وزيرة التعليم العمانية التعاون في مجال التقويم التربوي

وأمس الأربعاء، بحث المقريف مع مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت الاستفادة من برامج المعهد.