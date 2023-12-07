«ريبسول» الإسبانية تبدأ الحفر الاستكشافي بحوض مرزق في أبريل المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء شركة «ريبسول» الإسبانية نشاط الحفر الاستكشافي في منطقة التعاقد بحوض مرزق مطلع أبريل 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر المؤسسة في طرابلس بحضور مديري الاستكشاف من الجانبين بالإضافة إلى عدد من الاختصاصيين، لمناقشة نشاط شركة «ريبسول» الاستكشافي للعام 2023 والمتوقع تنفيذه من مشاريع في العام 2024، وفق بيان صادر عن مؤسسة النفط.

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وأفاد مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة عبدالمنعم بطيخ أن الشركة أعلنت البدء في الأعمال الميدانية للتجهيز لعمليات الحفر المتوقع الشروع فيها خلال شهر أبريل المقبل.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت مؤسسة النفط نجاح عمليات الحفر في بئر استكشافية تابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في حوض مرزق وبلوغ معدل التدفق 560 برميل نفط يوميًا.