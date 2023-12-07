«الداخلية»: حملة أمنية في غدامس للقضاء على مظاهر الإجرام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» العميد عبدالمعنم العربي تنفيذ «حملة أمنية» في غدامس لـ«للتصدي والقضاء على جميع مظاهر الإجرام».

وقال العربي إن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أكد أهمية غدامس والحدود المتاخمة مع دولتي تونس والجزائر ما «يستتبع بالضرورة تنفيذ حملة أمنية في المنطقة التي عاث فيها المجرمين فسادًا وسيتم التصدي والقضاء على جميع مظاهر الإجرام» وفق كلمته في مقطع فيديو بثته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

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وأشار الناطق إلى عمل منفذ رأس اجدير البري بشكل «اعتيادي» أمام حركتي الدخول والخروج وانسياب حركة البضائع بفضل جهود وزارة الداخلية في «فرض الأمن» فيه، منبهًا إلى إصدار رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة قرارًا يقضي باستمرار عمل الغرفة الأمنية المشتركة.

حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا

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وأوضح أن الوزير الطرابلسي أصدر تعليماته بحتمية ضبط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في الشارع، منوهًا بـ«ثقة المواطن في قيام الوزارة بواجباتها».

حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا

وفي نوفمبر الماضي، اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» في غرب البلاد، محذرًا من مغبة «إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع». كما اتهم هذه الحكومة بمحاولة فرض سيطرتها على البلاد بـ«القوة» بدعوى «فرض الأمن ومحاربة الأعداء»، على حد قوله.

وأكد حماد، في بيان، ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة بتأمين الحدود والمنافذ الرسمية، معتبرًا أن تغييب هذه المؤسسات عن دورها يفتح المجال للمجموعات المسلحة لـ«العبث الذي لا طائل من ورائه إلا إثراء زعمائها وإفقار الوطن».

ولم يوضح حماد أو يحدد الأسباب التي دعته إلى إصدار البيان، وما إذا كانت هناك تحركات على الأرض بالخصوص.