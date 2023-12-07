استقرار الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ثبت متوسط سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي خلال تعاملات، اليوم الخميس، في السوق الرسمية عند مستوى 4.83 دينار المجلس أمس الأربعاء.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.21 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.07 دينار من 6.08 دينار أمس، وفق نشرة الأسعار اليومية لمصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار. في حين بقي سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.