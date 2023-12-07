خلال لقاء مع «الأعلى للمرأة».. باتيلي: على القادة السياسيين تهيئة الظروف للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

شدد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة عمل القادة السياسيين على تهيئة الظروف المواتية لكي يتمكن الليبيون من انتخاب مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي رئيسة المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية ليلى السويسي وعدة عضوات، في إطار «المشاورات التي يجريها مع جميع المكونات الليبية وبالتوازي مع محاولاته لجمع الفرقاء السياسيين لإيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق للانتخابات»، وفق ما نشر على حسابه بمنصة «إكس».

ودعا المبعوث الأممي القادة السياسيين إلى ضبط مواقفهم على ما تبديه جميع مكونات الشعب الليبي من تمسك بالوحدة ورغبة في السلام والاستقرار.

وقال باتيلي إن المشاركات في الاجتماع انتقدن نقص تمثيلية النساء على جميع المستويات ودعون إلى تمكين المرأة الليبية من مشاركة سياسية ذات مغزى، كما رحبن بدعوته لإجراء حوار بين الجهات الفاعلة الرئيسية ووعدن بتقديم مساهمة مكتوبة حول كيفية إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

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ودعا باتيلي كلا من: رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، إلى تسمية ممثليهم من أجل المشاركة في اجتماع تحضيري للقاء القيادات الخمسة.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 23 نوفمبر الماضي، أن الاجتماع التحضيري ستكون مهمته الرئيسية تحديد مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة، الذي يتطلع باتيلي إلى الدعوة إليه بناء على ما ستنتهي إليه مخرجات الاجتماع التحضيري.

وأعلن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موافقة مشروطة على حضور الاجتماع الخماسي، بينما لم يصدر حتى الآن أي موقف من رئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي وقائد «القيادة العامة» بشأن الدعوة.

وقبل يوم من إعلان البعثة دعوة باتيلي، أعلن أعضاء مجلسي الدولة والنواب عن المنطقة الجنوبية، في بيان، رفضهم المبادرة المعنية بمحادثات الطاولة الخماسية، وذلك لـ«عدم وجود أي تمثيل لفزان في المبادرة المقترحة». واتفقوا على تقديم «وثيقة فزان» إلى باتيلي، تتضمن الرؤية الاستراتيجية للتنمية والاستقرار في منطقتهم.