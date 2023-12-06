تغريم شركة فرنسية 14.6 مليون يورو لإغلاق قضية فساد في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت السلطات الفرنسية تغريم شركة «أدي بي إنجينيوري»، التابعة لمجموعة «ADP»، مبلغ 14.6 مليون يورو، بعد إبرام اتفاقية قضائية للمصلحة العامة مع محكمة باريس، يوم الإثنين، في قضية فساد مزعومة ارتكبتها الشركة في ليبيا.

وأكد بيان صادر عن مكتب المدعي العام المالي في فرنسا أن هذه الاتفاقية جاءت في أعقاب شكوى قدمتها الشركة في 26 يوليو 2013، وأحالت تقارير التدقيق ورسالة مجهولة المصدر إلى السلطة القضائية تكشف أعمال فساد محتملة.

- «التلاعب بالشهود».. قضية أخرى على علاقة بالتمويل الليبي تلاحق ساركوزي

- بعد 11 عاما.. القضاء الفرنسي يعيد فتح قضية مأساة «قارب التابوت» قبالة ليبيا

واتفقت الشركة مع النيابة العامة المالية على وضع حد للتحقيقات التي خضعت لها، والمتعلقة بوقائع قديمة مرتبطة ببعض العقود التي أبرمتها الشركة في ليبيا عامي 2007 و2008، وفي إمارة الفجيرة العام 2011.

منذ ذلك الحين، تقول الشركة الفرنسية المتخصصة في الهندسة المعمارية إنها «اتخذت خطوات مهمة، لإصلاح نفسها من خلال تنفيذ برنامج صارم للغاية للأخلاقيات والامتثال».