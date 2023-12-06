  • Alwasat News
Atwasat

تغريم شركة فرنسية 14.6 مليون يورو لإغلاق قضية فساد في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 11:32 مساء
تغريم شركة فرنسية 14.6 مليون يورو لإغلاق قضية فساد في ليبيا
وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
alwasat radio

أعلنت السلطات الفرنسية تغريم شركة «أدي بي إنجينيوري»، التابعة لمجموعة «ADP»، مبلغ 14.6 مليون يورو، بعد إبرام اتفاقية قضائية للمصلحة العامة مع محكمة باريس، يوم الإثنين، في قضية فساد مزعومة ارتكبتها الشركة في ليبيا.

وأكد بيان صادر عن مكتب المدعي العام المالي في فرنسا أن هذه الاتفاقية جاءت في أعقاب شكوى قدمتها الشركة في 26 يوليو 2013، وأحالت تقارير التدقيق ورسالة مجهولة المصدر إلى السلطة القضائية تكشف أعمال فساد محتملة.

- «التلاعب بالشهود».. قضية أخرى على علاقة بالتمويل الليبي تلاحق ساركوزي
- بعد 11 عاما.. القضاء الفرنسي يعيد فتح قضية مأساة «قارب التابوت» قبالة ليبيا

واتفقت الشركة مع النيابة العامة المالية على وضع حد للتحقيقات التي خضعت لها، والمتعلقة بوقائع قديمة مرتبطة ببعض العقود التي أبرمتها الشركة في ليبيا عامي 2007 و2008، وفي إمارة الفجيرة العام 2011.

منذ ذلك الحين، تقول الشركة الفرنسية المتخصصة في الهندسة المعمارية إنها «اتخذت خطوات مهمة، لإصلاح نفسها من خلال تنفيذ برنامج صارم للغاية للأخلاقيات والامتثال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024

السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024
القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة

القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة
المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل
معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات المونديال

معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات...
نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»

نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»
لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري

لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري
مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023

مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023
«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر

«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر
دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت السلطات لإشارات الخطر

دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت ...
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ

العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ
إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية

بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية
حبس تشكيل عصابي استولى على أموال حكومية بصكوك مزوَّرة

حبس تشكيل عصابي استولى على أموال حكومية بصكوك مزوَّرة
4.6 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام الجاري

4.6 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام الجاري
شاهد في «اقتصاد بلس»: الذهب الليبي يثير الأطماع في الداخل والخارج

شاهد في «اقتصاد بلس»: الذهب الليبي يثير الأطماع في الداخل والخارج
أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا

أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا
بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا

بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا
النشاز والقاموس المضلل

النشاز والقاموس المضلل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤسسة النفط تناقش تنفيذ خطتها للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا
مؤسسة النفط تناقش تنفيذ خطتها للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا
إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب بين ليبيا والجزائر رسميا الثلاثاء المقبل
إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب بين ليبيا والجزائر رسميا الثلاثاء ...
شاهد في «اقتصاد بلس».. موظفون يتقاضون رواتب دون عمل في ليبيا
شاهد في «اقتصاد بلس».. موظفون يتقاضون رواتب دون عمل في ليبيا
اهتمام إيطالي بالبحث عن الذهب في جنوب ليبيا
اهتمام إيطالي بالبحث عن الذهب في جنوب ليبيا
منتدى ليبي - إيطالي في روما يناقش التعاون التجاري بين البلدين
منتدى ليبي - إيطالي في روما يناقش التعاون التجاري بين البلدين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
بالصور.. «فواتير القصاب» تكشف أسباب واقعة التسمم الجماعي في جنزور
بالصور.. «فواتير القصاب» تكشف أسباب واقعة التسمم الجماعي في ......
خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس
خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة ......
المزيد
تغريم شركة فرنسية 14.6 مليون يورو لإغلاق قضية فساد في ليبيا
تغريم شركة فرنسية 14.6 مليون يورو لإغلاق قضية فساد في ليبيا...
الحداد يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لحفظ السلام بغانا
الحداد يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لحفظ السلام بغانا...
انطلاق التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» جنوب ترهونة بحضور وفود دول «5+5 دفاع»
انطلاق التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» جنوب ترهونة بحضور ......
منتدى ليبي - إيطالي في روما يناقش التعاون التجاري بين البلدين
منتدى ليبي - إيطالي في روما يناقش التعاون التجاري بين ......
اهتمام إيطالي بالبحث عن الذهب في جنوب ليبيا
اهتمام إيطالي بالبحث عن الذهب في جنوب ليبيا...
المزيد