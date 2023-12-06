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شاهد في «اقتصاد بلس».. موظفون يتقاضون رواتب دون عمل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 09:31 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس».. موظفون يتقاضون رواتب دون عمل في ليبيا
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 6 ديسمبر 2023
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سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على ملف تضخم الجهاز الإداري للدولة، وما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، الذي أشار إلى موظفين يتقاضون رواتب من دون تأدية عمل محدد.

وفي العام 2021، لم يتجاوز عدد الموظفين العاملين 900 ألف مواطن، بينما قفز إلى أكثر من مليوني موظف نهاية ديسمبر 2022، وهو ما يشير إلى تراكم الموظفين الحكوميين، ما عزز استنزاف موارد الخزانة العامة، حيث بلغ إجمالي الرواتب 51 مليارا العام 2022 مقارنة بـ33 مليارا في العام 2021.

وكشف بيان المصرف المركزي الأخير تضخم الإنفاق على باب الرواتب، الذي يصل إلى 43.7 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر المنقضي، جراء تضخم عدد موظفي الدولة، وهو ما أرجعه ديوان المحاسبة إلى التوسع في التعيينات العشوائية.

ويرجع الخبراء هذه السياسات إلى الفساد الذي ينخر في الجهاز الإداري للدولة، وهو السبب وراء ظاهرة الازدواج الوظيفي، التي شملت 25 ألف موظف حتى نهاية أغسطس الماضي، بحسب مدير إدارة التوثيق بوزارة العمل.

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