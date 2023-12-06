  • Alwasat News
Atwasat

حماد: تمويل إعادة الإعمار والصيانة والتعويض «متوافر ومستمر»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 07:23 مساء
حماد: تمويل إعادة الإعمار والصيانة والتعويض «متوافر ومستمر»
أسامة حماد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إن تمويل عمليات الإعمار والصيانة والتعويض «متوافر ومستمر»، لافتًا إلى أن مؤتمر الإعمار، الذي عُقد مطلع نوفمبر المنقضي، حدد «الشركات المهمة والقادرة على تنفيذ الإعمار»، ومنها شركات أجنبية مختلفة، ومشددًا على تسريع إعادة الإعمار في المناطق والمدن المتضررة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده حماد، اليوم الأربعاء، مع لجنة الحكم المحلي في مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب عن بلديات الجبل الأخضر، ورئيسي ديوان المحاسبة ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار، وعمداء بلديات ومشايخ وأعيان الجبل الأخضر.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، وتحركات الوزارات تجاه مواجهة تداعيات العاصفة «دانيال»، وجهود لجنة حصر الأضرار، وتأكيد ضرورة إعادة إعمار كل المدن والمناطق المتضررة من العاصفة، وكذلك توفير احتياجات المدن ومعالجة المختنقات، بحسب بيان للحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- حكومة حماد: إتمام حصر 85% من المباني المتضررة في درنة
- الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
- مصلحة الطرق: تضرر 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة

حماد يشدد على تسريع إعادة الإعمار في المناطق والمدن المتضررة
وشدد حماد، خلال اللقاء، على ضرورة التعامل السريع مع كل الملفات الخدمية، وتسريع إعادة الإعمار بالمناطق والمدن المتضررة خاصة، وكل المدن بالجبل الأخضر، لافتًا إلى أن القائد العام لـ«القيادة العامة» المشير خليفة حفتر «يتابع شخصيًا» عملية الإعمار والتنمية التي تشهدها عدد من المدن والمناطق شرق البلاد.

وأشار حماد إلى التنسيق المستمر بين الحكومة و«القيادة العامة»، لضمان وصول التنمية والإعمار لكل المناطق المتضررة، قائلاً: «قرار معالجة أضرار السيول والفيضانات صدر في أثناء الأزمة، وقبل وقوع كارثة الجيل الأخضر بساعات».

إتمام حصر قرابة 85% من مباني السكان المتضررة في مدينة درنة
والأحد الماضي، أعلنت حكومة حماد إتمام حصر قرابة 85% من المنازل والممتلكات المتضررة للسكان في مدينة درنة بالتزامن مع توزيع الدفعة الثامنة من صكوك جبر الضرر للمواطنين، بمعدل 400 إلى 500 صك في كل دفعة.

وضربت العاصفة المدمرة «دانيال» مدنا في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة، بينما شرعت حكومة أسامة حماد خلال الأسابيع الماضية في تسليم صكوك التعويضات للمتضررين منها على دفعات.

أسامة حماد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
أسامة حماد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
أسامة حماد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
أسامة حماد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
أسامة حماد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
أسامة حماد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل
معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات المونديال

معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات...
نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»

نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»
لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري

لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري
مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023

مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023
«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر

«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ

العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ
إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية

بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية (شاهد)

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية ...
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية (شاهد)

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية ...
الاتحادات الرياضية تطالب الأولمبية الدولية بقبول مشاركة الروس تحت علم محايد

الاتحادات الرياضية تطالب الأولمبية الدولية بقبول مشاركة الروس تحت علم محايد
أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا

أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا
بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا

بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا
7 أندية تصنع أزمة أمنية في لندن بعد قرعة كأس الاتحاد

7 أندية تصنع أزمة أمنية في لندن بعد قرعة كأس الاتحاد
النشاز والقاموس المضلل

النشاز والقاموس المضلل
السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد

السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد
جنوب أفريقيا تحيي الذكرى العاشرة لرحيل مانديلا وسط مشاعر متفاوتة

جنوب أفريقيا تحيي الذكرى العاشرة لرحيل مانديلا وسط مشاعر متفاوتة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحرك من حكومة حماد ضد خروقات الصيد البحري
تحرك من حكومة حماد ضد خروقات الصيد البحري
شكاوى من تهالك السدود وإهمال وادي بني وليد
شكاوى من تهالك السدود وإهمال وادي بني وليد
توكيتو: دور «إيريني» الرادع يدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا
توكيتو: دور «إيريني» الرادع يدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا
الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل المناطق الحرة المنشأة في ليبيا
الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل المناطق الحرة المنشأة في ليبيا
الكوني يدعو المجموعة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع المغرب العربي إلى زيارة ليبيا
الكوني يدعو المجموعة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع المغرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
بالصور.. «فواتير القصاب» تكشف أسباب واقعة التسمم الجماعي في جنزور
بالصور.. «فواتير القصاب» تكشف أسباب واقعة التسمم الجماعي في ......
المزيد
مؤسسة النفط تناقش تنفيذ خطتها للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا
مؤسسة النفط تناقش تنفيذ خطتها للوصول إلى إنتاج مليوني برميل ......
النهر الصناعي: المياه ستصل الرجبان الأسبوع المقبل
النهر الصناعي: المياه ستصل الرجبان الأسبوع المقبل...
حماد: تمويل إعادة الإعمار والصيانة والتعويض «متوافر ومستمر»
حماد: تمويل إعادة الإعمار والصيانة والتعويض «متوافر ومستمر»...
الكوني يدعو المجموعة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع المغرب العربي إلى زيارة ليبيا
الكوني يدعو المجموعة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع المغرب......
الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل المناطق الحرة المنشأة في ليبيا
الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل المناطق الحرة المنشأة في ليبيا...
المزيد