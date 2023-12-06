حماد: تمويل إعادة الإعمار والصيانة والتعويض «متوافر ومستمر»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إن تمويل عمليات الإعمار والصيانة والتعويض «متوافر ومستمر»، لافتًا إلى أن مؤتمر الإعمار، الذي عُقد مطلع نوفمبر المنقضي، حدد «الشركات المهمة والقادرة على تنفيذ الإعمار»، ومنها شركات أجنبية مختلفة، ومشددًا على تسريع إعادة الإعمار في المناطق والمدن المتضررة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده حماد، اليوم الأربعاء، مع لجنة الحكم المحلي في مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب عن بلديات الجبل الأخضر، ورئيسي ديوان المحاسبة ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار، وعمداء بلديات ومشايخ وأعيان الجبل الأخضر.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، وتحركات الوزارات تجاه مواجهة تداعيات العاصفة «دانيال»، وجهود لجنة حصر الأضرار، وتأكيد ضرورة إعادة إعمار كل المدن والمناطق المتضررة من العاصفة، وكذلك توفير احتياجات المدن ومعالجة المختنقات، بحسب بيان للحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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حماد يشدد على تسريع إعادة الإعمار في المناطق والمدن المتضررة

وشدد حماد، خلال اللقاء، على ضرورة التعامل السريع مع كل الملفات الخدمية، وتسريع إعادة الإعمار بالمناطق والمدن المتضررة خاصة، وكل المدن بالجبل الأخضر، لافتًا إلى أن القائد العام لـ«القيادة العامة» المشير خليفة حفتر «يتابع شخصيًا» عملية الإعمار والتنمية التي تشهدها عدد من المدن والمناطق شرق البلاد.

وأشار حماد إلى التنسيق المستمر بين الحكومة و«القيادة العامة»، لضمان وصول التنمية والإعمار لكل المناطق المتضررة، قائلاً: «قرار معالجة أضرار السيول والفيضانات صدر في أثناء الأزمة، وقبل وقوع كارثة الجيل الأخضر بساعات».

إتمام حصر قرابة 85% من مباني السكان المتضررة في مدينة درنة

والأحد الماضي، أعلنت حكومة حماد إتمام حصر قرابة 85% من المنازل والممتلكات المتضررة للسكان في مدينة درنة بالتزامن مع توزيع الدفعة الثامنة من صكوك جبر الضرر للمواطنين، بمعدل 400 إلى 500 صك في كل دفعة.

وضربت العاصفة المدمرة «دانيال» مدنا في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة، بينما شرعت حكومة أسامة حماد خلال الأسابيع الماضية في تسليم صكوك التعويضات للمتضررين منها على دفعات.

أسامة حماد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أسامة حماد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أسامة حماد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)