نائب رئيس مجلس الدولة يبحث تذليل الصعوبات أمام عائلات مرزق

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، اليوم الأربعاء، الصعوبات التي تواجه عائلات مدينة مرزق (جنوب ليبيا) وذلك خلال لقاء مع أعضاء الجمعية العمومية لعائلاتها والأجسام التابعة لها في مقر المجلس، وذلك في ظل استمرار شكاوى أهالي المدينة من تجاهل مطالبهم بشأن «الأمن ومعرفة مصير المخطوفين وجبر الضرر وملف الإعمار».

وحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس، فقد بحث عبيد مع أعضاء الهيئة «السبل الكفيلة بتذليل هذه الصعوبات»، وتسلم «من الكتب التي تختص بالإرث الحضاري والثقافي للمدينة، وتتناول دور المدينة في حكم فزان منذ الفتح الإسلامي وحتى الاستقلال».

وقفة احتجاجية أمام محكمة سبها

وتعلن حكومتا الوحدة الوطنية الموقتة والمكلفة من مجلس النواب عن مشاريع لإعمار المدينة، لكن شكاوى المواطنين مستمرة.

ففي 19 نوفمبر الماضي، نظَّم مواطنون وقفة احتجاجية أمام محكمة سبها استنكروا خلالها ما وصفوه بـ«تجاهل الحكومات شرقًا وغربًا لمطالبهم المشروعة»، وفق تسجيل مصور بثته صفحة الجمعية العمومية لعائلات أهل مدينة مرزق عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي حين جدد منظمو الوقفة الاحتجاجية رفضهم القاطع للمجلس التسييري الحالي، فإنهم طالبوا «بتشكيل إدارة محلية يتوافق عليها ويرتضيها أهل مدينة مرزق المهجرين الممثلين في الجمعية العمومية لعائلات أهل مدينة مرزق ومجلس الحكماء التابع لها». وطالب المحتجون بتسخير «صندوق الإعمار بقوة لتأهيل منازل المواطنين أولًا، دون غيرها، ثم باقي ممتلكاتهم وأنشطتهم التجارية والزراعية والحرفية».

من لقاء النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد مع وفد عائلات مرزق، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس)

من لقاء النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد مع وفد عائلات مرزق، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس)

من لقاء النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد مع وفد عائلات مرزق، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس)