ضبط 64 مهاجرا غير شرعي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط 64 مهاجرا غير شرعي خلال استيقافات أمنية في نطاق مركز شرطة سيدي خليفة.

وأجرى مركز شرطة سيدي خليفة عدة استيقافات أمنية أسفرت عن ضبط المهاجرين غير الشرعيين وأغلبهم مصريون وبعضهم سودانيون، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

وأشار البيان إلى تسليم المضبوطين إلى جهات الاختصاص تمهيدًا لترحيلهم إلى دولهم.

ترحيل 1032 مهاجرا من ليبيا خلال نوفمبر

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ترحيل 1032 مهاجرا من ليبيا خلال نوفمبر

بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين إلى دولهم من ليبيا خلال شهر نوفمبر الماضي 1032 مهاجرًا من مختلف الجنسيات، وفق إحصائية حديثة صادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وحسب الإحصائية، فقد جرى ترحيل 581 مهاجرًا مصريًا عبر منفذ امساعد البري، و57 سودانيًا و171 تشاديًا عن طريق فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الكفرة.

في حين جرى ترحيل سوريين اثنين و133 بنغاليًا و82 باكستانيًا وصينيًا وثلاثة نيجيريين ونيجري عبر مطار بنينا الدولي.

مهاجرون غير شرعيين جرى ضبطهم في بنغازي، 6 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)