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ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 10:21 صباحا
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابس. (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية مسجلًا 4.83 دينار مقابل 4.82 دينار أمس.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.22 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار من 6.09 دينار أمس، وفق النشرة اليومية لمصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار. في حين بلغ سعر الليرة التركية 0.16 دينار، واليوان الصيني 0.67 دينار.

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