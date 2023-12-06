منظمة التعاون الخليجي تدعم جهود الحل السياسي وإجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت منظمة التعاون الخليجي دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وجدد البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ44 المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، الحرص ضمان سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وحض على وقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.

ترحيب بمخرجات لجنة «6+6»

ورحبت منظمة التعاون الخليجي بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة «6+6» المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة خلال اجتماعاتها في المغرب يومي 6-7 يونيو الماضي بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، باعتباره «خطوة إيجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية».

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مجلس التعاون الخليجي قلق من اندلاع موجة عنف جديدة في ليبيا

وأعرب البيان الختامي عن «القلق» لاندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في ليبيا بما «يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد»، وأكد موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا جميع الأطراف في ليبيا إلى «وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار».

كما أعرب مجلس التعاون الخليجي عن خالص التعازي لذوي الضحايا ولحكومة وشعب ليبيا جراء الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.