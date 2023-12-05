شاهد في «تغطية خاصة»:‎ عقيلة والدبيية.. من يعرقل الانتخابات؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الثلاثاء، تبادل الاتهامات بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن المتسبب في عرقلة الانتخابات العامة، وهو ما يسبق اجتماعًا محتملاً دعا له المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، يُفترض أن يجمع الطرفين على طاولة واحدة.

الدبيبة من جانبه اتهم اليوم الثلاثاء مجلس النواب بالتسبب في الانقسام السياسي في البلاد، معتبرًا أن نجاح الحوار مرهون بـ«عدم السماح للمسارات الموازية بالتشويش على الهدف الوحيد، وهو الذهاب إلى الانتخابات»، في إشارة إلى تمسك عقيلة صالح بضرورة إنشاء حكومة مصغرة تشرف على الانتخابات المزمعة.

وقال الدبيبة، خلال رئاسته الاجتماع العادي العاشر للحكومة في مدينة الزاوية: «الانقسام السياسي في البلاد سببه الرئيسي أداة السلطة التشريعية التي تورطت بكل أنواع المخالفات القانونية والدستورية، وأضرت بكيان الدولة، ومنعت إجراء الانتخابات بإصدار القوانين المعيبة».

وسبق أن أعلن الدبيبة قبوله دعوة باتيلي للمشاركة في طاولة الحوار، مقترحًا إنشاء «هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا»، للخروج من أزمة تأمين الانتخابات في ظل الانقسام الحاصل حاليًا.

وفي محاولة لتحليل المشهد ومآلات مبادرة باتيلي، والمتسبب في عرقلة الوصول للانتخابات، فتح البرلنماج نقاشًا مع كل من: رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها، والكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم، والمحلل السياسي عبجالباسط المصراتي.

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