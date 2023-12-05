شاهد في «هنا ليبيا»: مخابز هون تعلِّق عملها

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على إغلاق جميع المخابز في مدينة هون أبوابها؛ بسبب شح الوقود.

وقال رئيس نقابة الخبازين بالجفرة جمال أحمودة، في لقاء مع قناة «الوسط» إن جميع المخابز في هون البالغة 11 مخبزًا أغلقت أبوابها اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن المخبز الواحد يحتاج من 3 إلى 4 آلاف لتر وقود شهريًا، وبالتالي فإن 44 ألف لتر تغطي منطقة هون شهريًا.

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