4.6 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

خصَّص مصرف ليبيا المركزي 4 مليارات و662 مليونًا و585 ألفًا و994 دينارًا ليبيًا نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية نوفمبر المنقضي، من بينها ملياران و547 مليونًا و221 ألفًا و221 دينارًا لباب الرواتب، تمثِّل نحو 54.6% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.

ملياران و550 مليون دينار نفقات حكومة الوحدة

حصلت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والجهات التابعة لها على مليارين و550 مليونًا و224 ألفًا و476 دينارًا خلال أحد عشر شهرًا، من بينها مليار و131 مليونًا و683 ألفًا و365 دينارًا للرواتب، وذلك حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء.

676 مليون دينار مخصصات للمجلس الرئاسي

أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصِّصت له خلال تلك الفترة 676 مليونًا و320 ألفًا و337 دينارًا ليبيًا، من بينها 565 مليونًا و903 آلاف و670 دينارًا ليبيًا مخصصات الرواتب فقط.

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مليار و364 مليونًا لمجلس النواب.. و71 مليونًا لمجلس الدولة

بشأن مجلس النواب والجهات التابعة له، فجرى تخصيص مليار و364 مليونًا و343 ألفًا و394 دينارًا له منذ بداية العام الجاري، من بينها 812 مليونًا و936 ألفًا و398 دينارًا للرواتب.

وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 71 مليونًا و697 ألفًا و787 دينارًا، من بينها 36 مليونًا و697 ألفًا و788 دينارًا لباب الرواتب.