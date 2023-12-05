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«المركزي»: توزيع 98 مليار دينار على المصارف التجارية منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 08:36 مساء
«المركزي»: توزيع 98 مليار دينار على المصارف التجارية منذ بداية العام
مقر مصرف ليبيا المركزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، توزيع 98 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيچية توفير السيولة النقدية لجميع فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية نوفمبر المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

- بيانات «المركزي»: 10.1 مليار دولار فجوة النقد الأجنبي خلال 11 شهرًا
- «المركزي»: 110.5 مليار دينار إيرادات و91.7 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ مليونين و192 ألفًا و202 صك، بقيمة إجمالية 64 مليار دينار، عبر 648 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.

34 مليون دينار إجمالي التداول عبر المحافظ الإلكتروني
وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 139 ألفًا و781 محفظة، بلغ إجمالي حجم التداول عليها 34 مليون دينار. أما بالنسبة للبطاقات النشطة فقد بلغت 3 ملايين و425 ألفًا و799 بطاقة، في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع العاملة 46 ألفًا و353 جهازًا، بإجمالي حجم تداول 9 مليارات دينار.

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