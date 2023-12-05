باتيلي وسفير قطر يحثان الأطراف الليبية على الانخراط في حوار بناء تيِّسره البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

حثَّ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي وسفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري الأطراف الليبية «على الانخراط في حوار بناء تيِّسره البعثة الأممية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار».

وقال باتيلي في تدوينة نشرها عبر حسابه على «إكس» إنه التقى اليوم الثلاثاء، سفير قطر لدى ليبيا واستعرض «بمعيته التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الليبي، مع التشديد على أهمية الدعم الإقليمي والدولي للدفع قُدمًا بالعملية السياسية».

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وأضاف باتيلي أنه والسفير القطري اتفقا خلال اللقاء «على حث جميع الأطراف الفاعلة والفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار بناء تيِّسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف تمهيد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة تضع ليبيا في أقرب الآجال على مسار الانتخابات التي طال انتظارها».

دعم قطر لمهام باتيلي

وأضافت سفارة قطر لدى ليبيا في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس» أن السفير خالد الدوسري أكد لباتيلي «خلال الاجتماع دعم دولة قطر ومساندتها لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي من أجل الدفع قدمًا بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا».

وذكر البيان أن سفير قطر أشاد بجهود البعثة الأممية «الرامية لحل الخلافات، كما جدد التأكيد على دعم المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار، بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة».