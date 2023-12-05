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تكالة يناقش «مبادرة باتيلي» مع أعضاء مجلس الدولة عن الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 06:54 مساء
تكالة يناقش «مبادرة باتيلي» مع أعضاء مجلس الدولة عن الجنوب
لقاء تكالة مع أعضاء مجلس الدولة الممثلين عن الجنوب، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
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عقد  رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء المجلس الممثلين للمنطقة الجنوبية، لمناقشة مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، بشأن الاجتماع الخماسي المرتقب لقادة المؤسسات السياسية الرئيسية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، والتطرق إلى مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المعنية بمحادثات الطاولة الخماسية».

دور نخب الجنوب في وضع الحلول المناسبة للمستقبل السياسي
وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع، الذي عقد بمقر مجلس الدولة في طرابلس بحضور النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد، جرى خلاله «تأكيد دور نخب الجنوب الليبي في وضع الحلول المناسبة للمستقبل السياسي، ومراعاة التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة».

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ودعا باتيلي كلا من: تكالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، إلى تسمية ممثليهم من أجل المشاركة في اجتماع تحضيري للقاء القيادات الخمسة.

موافقة مشروطة من عقيلة والدبيبة بشأن الاجتماع الخماسي
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 23 نوفمبر الماضي، أن الاجتماع التحضيري ستكون مهمته الرئيسية تحديد مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة، الذي يتطلع باتيلي إلى الدعوة إليه بناء على ما ستنتهي إليه مخرجات الاجتماع التحضيري.

وأعلن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موافقة مشروطة على حضور الاجتماع الخماسي، بينما لم يصدر حتى الآن أي موقف من رئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي وقائد «القيادة العامة» بشأن الدعوة.

تقديم «وثيقة فزان» إلى باتيلي
وقبل يوم من إعلان البعثة دعوة باتيلي، أعلن أعضاء مجلسي الدولة والنواب عن المنطقة الجنوبية، في بيان، رفضهم المبادرة المعنية بمحادثات الطاولة الخماسية، وذلك لـ«عدم وجود أي تمثيل لفزان في المبادرة المقترحة». واتفقوا على تقديم «وثيقة فزان» إلى باتيلي، تتضمن الرؤية الاستراتيجية للتنمية والاستقرار في منطقتهم.

لقاء تكالة مع أعضاء مجلس الدولة الممثلين عن الجنوب، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع أعضاء مجلس الدولة الممثلين عن الجنوب، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع أعضاء مجلس الدولة الممثلين عن الجنوب، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع أعضاء مجلس الدولة الممثلين عن الجنوب، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
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