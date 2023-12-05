«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة على ساحل شحات تصل سرعتها غدا إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر غدا.

- الرياح غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.