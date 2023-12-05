«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل شحات...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة على ساحل شحات تصل سرعتها غدا إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر غدا.
- الرياح غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل صباح غد إلى 25 عقدة على ساحل شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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