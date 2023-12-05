حكومة الدبيبة تستعين ببيت خبرة ألماني لتخطيط برنامج للبلديات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدرالدين التومي، أمس الإثنين، مع المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GIZ) مانفرد كارل فريديريش تفاصيل تخطيط برنامج المشاركة المجتمعية والاقتصادية بالبلديات الذي تعتزم المؤسسة تنفيذه بعدد من البلديات بالتعاون مع الوزارة.

وتركزت النقاشات حول الموازنة العامة للبرنامج وأوجه صرفها والعناصر الرئيسة للبرنامج ومحاوره وتفاصيل تدخلاته، وإلى إعادة تخطيط البرنامج بشكل مشترك بين الوزارة والمؤسسة بما يضمن تكامليته مع الخارطة الوطنية المعتمدة للوزارة، وفق بيان الوزارة.

طرف ثالث حيادي لمتابعة مشاريع التعاون الدولي

وحسب البيان، فقد جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع الوزارة في كل تفاصيل المشاريع المشتركة لا سيما فيما يتعلق بتكليف الخبراء لتقديم الدعم اللازم للإدارات الفنية بالوزارة.

طرف ثالث حيادي لمتابعة مشاريع التعاون الدولي



وأكد التومي أن «الوضوح في الرؤية والاتفاق على تفاصيل المشاريع من بداية التصميم يضمن استدامة العمل المشترك ويجنب الوقوع في أي عثرات أثناء التنفيذ»، مجددا تأكيده أن «مهمة متابعة مشاريع التعاون الدولي ستوكل لطرف ثالث حيادي ومتفرغ لهذه المهمة فقط، وذلك حتى لا يجرى تشتيت تركيز فريق العمل بالوزارة وإثقال كاهله بأعمال إضافية».



يشار إلى أن (GIZ) هي وكالة تنمية مقرها في مدينتي بون وإشبورن الألمانيتين، وتقدم خدمات في مجال التعاون الإنمائي الدولي. وتنفذ المؤسسة بشكل أساسي مشاريع التعاون الفني للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي الطرف الرئيسي للتكليف.

التومي والمدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GIZ) مانفرد كارل فريديريش في لقاء بالعاصمة طرابلس أمس الإثنين، 4 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)