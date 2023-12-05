ليبيا تشارك لأول مرة في مبادرة تحدي القراءة العربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن مشاركة ليبيا لأول مرة في مبادرة تحدي القراءة العربي منذ انطلاقتها قبل 8 أعوام، بمدينة دبي.

وعقدت لجنة شكلتها الوزارة للتحضير للمشاركة الليبية اجتماعها الأول اليوم، بحضور وزير التربية والتعليم موسى المقريف، بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لاستعراض البرنامج التنفيذي للمبادرة في دورته الثامنة للعام 2023-2024م.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن اللقاء استعرض نبذة عن المبادرة، ومعايير التحكيم، والجدول الزمني والخطة التنفيذية.

وقال المقريف إنَّ الوزارة حريصة على الانخراط في كافة المبادرات التي تبرز مواهب وإبداعات التلاميذ والطلاب، مشيدًا بما بتميز الطلاب الليبيين في المحافل المختلفة.

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أهداف مبادرة تحدي القراءة العربي

ويهدف مشروع تحدّي القراءة العربي إلى تشجيع طلاب العالم العربي على القراءة عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة 5 مليون كتاب خلال كل عام دراسي، فضلاً عن الوعي بأهمية القراءة، وتنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمبادرة تحدي القراءة العربي ستتولى وضع الترتيبات اللازمة والتعريف بالمبادرة، ومتابعة عمل اللجان الفرعية، والإشراف على تنفيذ كل مراحل المسابقة.

عرض ضوئي خلال اجتماع لجنة عليا لترتيب مشاركة ليبيا بمبادرة تحدي القراءة العربي، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)