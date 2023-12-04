باتيلي: المنفي طلب من الشركاء الإقليميين والدوليين دعم مبادرتي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي، إن رئيس المجلس الرئاسي «طلب خلال اجتماعاته مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف COP28، الدعم من الجميع لصالح تنفيذ المبادرة» التي أطلقها المبعوث الأممي بشأن القضايا الخلافية العالقة حيال القوانين الانتخابية.

وأوضح باتيلي، عبر حسابه على منصة «X» إن المنفي استقبله اليوم الإثنين، في إطار المشاورات المستمرة بشأن العملية السياسية، والتنسيق لعقد الاجتماع التحضيري المرتقب لممثلي الأطراف الليبية الرئيسية.

واتفق الطرفين على «ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل، بشكل نهائي، إلى حل للقضايا الخلافية العالقة للتمكين من إجراء انتخابات تلبي تطلعات الشعب الليبي».

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المنفي: «الرئاسي» يلتزم «الحياد الإيجابي» بشأن الحوار السياسي

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال المكتب الإعلامي للمنفي إن الأخير أكد «استراتيجية المجلس الرئاسي في التوفيق بين الأطراف الليبية عبر سياسات الحياد الإيجابي ودعم المشاركة الفاعلة بالحوار بشكل يتوسع لخلق أكبر توافق، وتعزيز الاستقرار ومنع عودة الاستقطاب السياسي الحاد».

وسبق أن دعا ودعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.