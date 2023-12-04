المنفي لباتيلي: استراتيجية «الرئاسي» ترتكز على «الحياد الإيجابي» بشأن الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن استراتيجية المجلس في التوفيق بين الأطراف الليبية ترتكز على «سياسات الحياد الإيجابي ودعم المشاركة الفاعلة بالحوار السياسي».

جاء ذلك خلال استقبال المنفي المبعوث الأممي، اليوم الإثنين بمكتبه في العاصمة طرابلس، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ونقل البيان عن باتيلي إعرابه عن «تقديره للمجلس الرئاسي، والخطوات التي يتخذها لتوطيد دعائم الاستقرار»، لافتًا إلى أن المبعوث الأممي قدم إحاطة بآخر المستجدات الخاصة بمساعي عقد لقاء ليبي بهدف الوصول إلى الانتخابات.

في حين أكد المنفي «استراتيجية المجلس الرئاسي في التوفيق بين الأطراف الليبية عبر سياسات الحياد الإيجابي ودعم المشاركة الفاعلة بالحوار بشكل يتوسع لخلق أكبر توافق، وتعزيز الاستقرار ومنع عودة الاستقطاب السياسي الحاد».

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مبادرة باتيلي

ودعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأعلن مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد رفضهما المبادرة، متحفظين على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس، ودعوته الدبيبة، وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.

بينما أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول الدعوة، لكنه حدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة»، من بينها رفض ما وصفها بـ«المسارات الجانبية»، وعدم إقصاء أي طرف من الانتخابات المقررة، مقترحًا تشكيل «هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا». في حين لم يعلن المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي موقفًا رسميًا من المبادرة.

جانب من استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)