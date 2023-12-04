شاهد في «هنا ليبيا»: «دار الامتياز».. مدرسة وسط ركام درنة المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت كاميرا برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الظروف الصعبة التي يواجهها طالبات مدرسة «دار الامتياز» بمدينة درنة والتي فتحت أبوابها أمام التلميذات رغم الركام الذي يحيطها من كل جانب جراء الفيضانات التي ضربت المدينة.

وقالت مديرة المدرسة نهى العبيدي في لقاء مع قناة «الوسط» إن المدرسة تعمل خلال فترتين صباحًا ومساء، مشيرة إلى أن الطلاب يحتاجون إلى الخروج من الضغط النفسي الذي تعرضوا له خلال الفترة الماضية، حيث يجرى تنظيم فاعليات ترفيهية.

وأضافت العبيدي أنّ «دار الامتياز» هي المدرسة الوحيدة الموجودة في المنطقة المنكوبة، مشيرة إلى أن بداية الدراسة «كانت مؤلمة»، على خلفية فقدان العديد من المعلمين والمشرفين والطلبة داخل المدرسة، وأصبح «هناك طلبة يتامى الأب والأم ويعيشون الآن مع أقاربهم»، وهو ما تحاول المدرسة معالجته على المستوى النفسي.

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