توريد معدات أميركية لمحطة كهرباء الخمس الغازية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، وصول معدات جديدة لاستكمال أعمال الصيانة والعمرة لمحطة كهرباء الخمس الغازية.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن ميناء طرابلس البحري استقبل معدات موردة من شركة «GE» الأميركية بغرض استكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الخمس الغازية.

- انتهاء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس

وأضاف أن تلك الشحنة تأتي ضمن خطط الشركة الدورية بإجراء أعمال العمرات الجسيمة بشكل متواصل على كامل محطات توليد الكهرباء بالبلاد.

ميناء طرابلس البحري يستقبل معدات موردة من شركة «GE» الأميركية لصالح شركة الكهرباء، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (شركة الكهرباء)

ميناء طرابلس البحري يستقبل معدات موردة من شركة «GE» الأميركية لصالح شركة الكهرباء، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (شركة الكهرباء)